Giro di Polonia 2021: ancora Joao Almeida! Successo nella quarta tappa su Mohoric e Vendrame

Altro arrivo in leggera salita per il Giro di Polonia 2021. Nella quarta tappa arriva la doppietta per il portoghese Joao Almeida: il capitano della Deceuninck Quick-Step, già leader della classifica generale, riesce ad imporsi in uno sprint ristretto nella frazione conclusa a Bukovina Resort, allungando così il proprio margine in graduatoria.

Solito copione nelle prime fasi di gara, il gruppo ha ovviamente lasciato andare via la fuga al primo tentativo. All’attacco cinque uomini che non hanno guadagnato però un vantaggio esorbitante: Larry Warbasse (AG2R Citroën Team), Attila Valter (Groupama – FDJ), Edward Theuns (Trek – Segafredo), Marco Canola (Gazprom – RusVelo) e Quinten Hermans (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), con quest’ultimo che, vista la sua posizione in classifica generale molto vicina alla vetta, ha preferito rialzarsi e farsi riassorbire dal plotone.

Gli attaccanti sono stati riassorbiti dal gruppo proprio verso l’approccio dell’ascesa conclusiva, grazie all’accelerazione della Ineos Grenadiers. A prendere in mano l’iniziativa anche UAE Emirates e Deceuninck Quick-Step, con il plotone che si è frammentato, senza però distruggersi del tutto.

Nello sprint ristretto dunque ha avuto di nuovo le forze per imporsi Joao Almeida: il portoghese è riuscito a primeggiare su Matej Mohorič (Bahrain – Victorious) ed il nostro Andrea Vendrame (AG2R Citroën Team). Da sottolineare in casa azzurra i piazzamenti nella top-10 anche di Diego Ulissi (UAE Emirates) ed Antonio Tiberi (Trek-Segafredo), rispettivamente ottavo e nono.

Foto: Lapresse