Giro di Danimarca 2021, startlist e partecipanti. Presenti Evenepoel, Cavendish e Nizzolo

Domani inizierà il Giro di Danimarca 2021. La breve corsa a tappe che si snoda lungo il piccolo stato scandinavo, ogni anno, garantisce grande spettacolo e la partecipazione è sempre ottima. Anche in questa stagione, ovviamente, troveremo diversi nomi di rango al via. Citiamo, tra gli altri, l’enfant prodige belga Remco Evenepoel, il recordman di successi di tappa al Tour de France Marc Cavendish e il campione d’Europa Giacomo Nizzolo. Di seguito trovate la startlist completa della manifestazione.

LA STARTLIST DEL GIRO DI DANIMARCA 2021

Bardiani CSF Faizanè

[ITA] Battaglin Enrico

[ITA] Fiorelli Filippo

[ITA] Maestri Mirco

[ITA] Mazzucco Fabio

[ITA] Tonelli Alessandro

[ITA] Zoccarato Samuele

BHS – PL Belton Bornholm

[DEN] Bregnhøj Mathias

[DEN] Broge Nils Lau Nyborg

[DEN] Jensen Frederik

[DEN] Jørgensen Adam Holm

[DEN] Rahbek Mads

[DEN] Toft Madsen Martin

[DEN] Toudal Emil

Bingoal Pauwels Sauces WB

[BEL] Castrique Jonas

[BEL] De Maeght Dorian

[BEL] Declerck Jelle

[BEL] Dupont Timothy

[BEL] Menten Milan

[BEL] Rex Laurenz

[FRA] Vandepitte Nathan

Deceuninck-Quick Step

[NZL] Archbold Shane

[GBR] Cavendish Mark

[BEL] Evenepoel Remco

[BEL] Keisse Iljo

[BEL] Lampaert Yves

[DEN] Mørkøv Michael

[GER] Steimle Jannik

HRE Mazowsze Serce Polski

[POL] Banaszek Adrian

[POL] Bernas Pawel

[POL] Budzinski Tomasz

[POL] Budzinski Marcin

[POL] Kaczmarek Jakub

[POL] Kurek Adrian

[EST] Räim Mihkel

Jumbo-Visma

[ITA] Affini Edoardo

[NED] Groenewegen Dylan

[AUS] Harper Chris

[NED] Pluimers Rick

[NED] Roosen Timo

[NED] Teunissen Mike

[NED] Van Dijke Tim

Lotto Soudal

[BEL] Grignard Sébastien

[GBR] Holmes Matthew

[POL] Malecki Kamil

[AUS] Sweeny Harry

[BEL] Thijssen Gerben

[BEL] Van der Sande Tosh

[BEL] Vervloesem Xandres

Rally Cycling

[USA] Carpenter Robin

[CAN] Cote Pier-Andre

[CAN] Dal-Cin Matteo

[NED] De Kleijn Arvid

[CAN] De Vos Adam

[USA] Joyce Colin

[CAN] Zukowsky Nickolas

Restaurant Suri – Carl Ras

[DEN] Kramer Markus

[DEN] Larsen Mathias

[DEN] Lindquist Christian Ingemann

[DEN] Lund Rasmus Hestbek

[DEN] Nielsen Sebastian

[DEN] Nowak Dalner Julius

[DEN] Pedersen Rasmus Lund

Riwal Cycling Team

[SWE] Eriksson Lucas

[DEN] Hansen Jesper

[DEN] Kongstad Tobias

[DEN] Nørtoft Morten

[DEN] Quaade Rasmus

[NED] Reinders Elmar

[NED] Van der Lijke Nick

Sport Vlaanderen-Baloise

[BEL] Apers Ruben

[BEL] De Wilde Gilles

[BEL] Sprengers Thomas

[BEL] Van Rooy Kenneth

[BEL] Warlop Jordi

[BEL] Weemaes Sasha

[BEL] Willems Thimo

Team Coloquick

[DEN] Andersen Mads

[DEN] Andersen Kasper

[DEN] Brøchner Nicolai

[DEN] Muff Frederik

[DEN] Pallesen Jeppe Aaskov

[DEN] Salby Alexander

[DEN] Østergaard Mads

Team DSM

[DEN] Andersen Søren Kragh

[NED] Bol Cees

[NED] Naberman Tim

[NED] Nieuwenhuis Joris

[DEN] Pedersen Casper

[GER] Salmon Martin

[BEL] Van Wilder Ilan |

Team Novo Nordisk

[GBR] Brand Sam

[BEL] Ceurens Robbe

[FIN] Henttala Joonas

[AUS] Irvine Declan

[HUN] Kusztor Peter

[ESP] Lozano David

[ITA] Peron Andrea

Team PostNord

[DEN] Bak Simon

[DEN] Bendixen Louis

[DEN] Foldager Anders

[DEN] Klaris Magnus Bak

[DEN] Pedersen Rasmus Søjberg

[DEN] Stampe Daniel

[DEN] Wallin Rasmus

Team Qhubeka NextHash

[BEL] Campenaerts Victor

[AUT] Gogl Michael

[ITA] Nizzolo Giacomo | 6

[DEN] Norman Hansen Lasse

[ITA] Pelucchi Matteo

[SUI] Schmid Mauro

[DEN] Stokbro Andreas

Trek-Segafredo

[FRA] Bernard Julien

[DEN] Egholm Jakob

[DEN] Kamp Alexander

[ITA] Moschetti Matteo

[DEN] Pedersen Mads

[LUX] Ries Michel

[DEN] Skjelmose Jensen Mattias

Uno-X Pro Cycling Team

[DEN] Charmig Anthon

[NOR] Halvorsen Kristoffer

[NOR] Hoelgaard Daniel

[DEN] Hulgaard Morten

[DEN] Larsen Niklas

[NOR] Skaarseth Anders

[NOR] Tiller Rasmus

Vini Zabú

[ITA] Bevilacqua Simone

[ITA] Bevilacqua Mattia

[ITA] Frapporti Marco

[ITA] Mareczko Jakub

[ITA] Orrico Davide

[ITA] Stacchiotti Riccardo

[NED] Van Empel Etienne

Foto: Lapresse