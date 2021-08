La ginnastica ritmica sarà tra le grandi protagoniste del weekend conclusivo delle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’Ariake Gymnastics Centre, lasciato libero dall’artistica da ormai un paio di giorni, si appresta ad ospitare il concorso generale individuale e il concorso generale per gruppi: sono gli unici due eventi che assegneranno titoli, non sono previste le Finali di Specialità che caratterizzano la giornata di chiusura di Mondiali ed Europei.

Si parte con le qualificazioni delle individualiste, in programma venerdì 6 agosto. L’Italia sarà protagonista con due ginnaste: Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese. Le due azzurre saranno impegnate a partire dalle ore 03.20 italiane, sui quattro attrezzi. L’obiettivo delle nostre portacolori è di qualificarsi alla finale all-around, aperta esclusivamente alle migliori dieci atleti. Missione non semplice per la romagnola e la friulana, che in stagione hanno faticato a livello internazionale e che puntano a brillare nell’appuntamento più importante.

Le grandi favorite per l’oro sono le gemelle russe Dina e Arina Averina. In lizza per le posizioni di vertici ci sono anche le bulgare Katrin Taseva e Boryana Kaleyn, le israeliane Linoy Ashram e Nicol Zelikman, le bielorusse Anastasiia Salos e Alina Harnasko, senza sottovalutare le statunitensi Evita Griskenas e Laura Zeng. Sabato 7 agosto toccherà alle nostre Farfalle, in pedana per centrare la finale all-around di domenica.

Foto: Pier Colombo