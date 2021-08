Ginnastica artistica, Mondiali 2021: i posti per Nazione. Italia al gran completo con 10 azzurri

Sono stati definiti i posti per Nazione in vista dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica, in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. Nella località nipponica, città natale di Morinari Watanabe (Presidente della Federazione Internazionale), vedremo all’opera 248 ginnasti e 158 ginnaste. La rassegna iridata è riservata agli individualisti ed è in programma eccezionalmente nello stesso anno delle Olimpiadi, come successe soltanto due volte nella storia (l’ultima nel 1996). Il motivo è da imputarsi allo slittamento dei Giochi di un anno e al mantenimento dei Mondiali già prefissati in calendario.

Tutti i Paesi di riferimento si presenteranno col contingente pieno: 6 uomini e 4 donne. L’Italia proverà a essere grande protagonista: si dovrebbe dare spazio, tra gli altri, a chi per svariati motivi non ha potuto essere in pedana ai Giochi di Tokyo 2020 come Giorgia Villa, Desiree Carofiglio, Elisa Iorio, Nicola Bartolini, Carlo Macchini, Salvatore Maresca. Delegazione al gran completo anche, tra gli altri, per USA, Russia, Giappone, Cina, Gran Bretagna, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Canada, Brasile. Di seguito il listone dei completo delle “definitive registrations”, le iscrizioni nominative dovranno pervenire entro il 20 settembre (ma saranno poi possibili sostituzioni fino alla vigilia dell’evento.

Foto: Lapresse