Fognini-Basilashvili oggi, ATP Masters 1000 Cincinnati 2021: orario, tv, programma, streaming

Oggi, lunedì 16 agosto, il torneo Western & Southern Open 2021 di tennis, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sul cemento outdoor di Cincinnati, vedrà disputarsi il primo turno dei tabelloni principali di singolare e doppio, con il match tra l’italiano Fabio Fognini ed il georgiano Nikoloz Basilashvili.

Tra gli undici incontri previsti in singolare (oltre ai dodici femminili ed a diversi doppi), è in programma anche quello tra l’azzurro Fabio Fognini ed il georgiano Nikoloz Basilashvili, che sarà il primo a partire dalle ore 17.00 italiane sullo Stadium 3.

Sarà possibile seguire l’incontro Fognini-Basilashvili in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, in streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra Fognini e Basilashvili.

PROGRAMMA FOGNINI-BASILASHVILI

Lunedì 16 agosto

Stadium 3, a partire dalle ore 17.00 italiane

Fabio Fognini VS Nikoloz Basilashvili

Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis

Diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse