Il GP del Belgio 2021 è durato soltanto tre giri. Questa è la lunghezza della prova valida per il Mondiale F1 andata in scena oggi pomeriggio sul circuito di Spa-Francorchamps. A causa delle avverse condizioni meteo e dell’intensa pioggia che si è abbattuta sul tracciato delle Ardenne, il via della competizione è slittato di oltre tre ore (dalle ore 15.00 alle 18.17).

I piloti hanno completato tre tornate alle spalle della safety car e poi è stata esposta la bandiera rossa. Le monoposto sono rientrate in pit-lane e dopo trenta minuti è stato ufficializzato l’ordine d’arrivo, che sostanzialmente è identico al risultato delle qualifiche di ieri (al netto delle varie penalizzazioni e incidenti occorsi prima del pomeriggio odierno).

Max Verstappen ha trionfato al volante della sua Red Bull, precedendo l’inatteso George Russell su Williams e Lewis Hamilton. L’alfiere della Mercedes resta in testa alla classifica generale del campionato, ma ora ha soltanto tre lunghezze di vantaggio su Verstappen. Oggi si sono assegnati punteggi dimezzati, visto che si è disputato un numero di tornate inferiore rispetto al 75% di quelle originariamente previste.

E per quanto riguarda il giro veloce? In ogni Gran Premio si assegna un punto a chi realizza la tornata più rapida in gara, a patto che questo pilota sia nelle prime dieci posizioni dell’ordine d’arrivo. A realizzare il giro veloce, nei tre portati a termine, è stato Nikita Mazepin su Haas. Il russo, però, non è andato oltre la 17ma piazza e dunque oggi il bonus non è stato assegnato.

Foto: Lapresse