F1, partenza ritardata a Spa: piove a dirotto. Perez fuori nel giro di allineamento

Piove a dirotto a Spa-Francorchamps (Belgio), sede del round del Mondiale 2021 di F1 e partenza del GP ritardata. Stando agli ultimi aggiornamenti il tutto sarà avviato a partire dalle 15.20, ma potrebbe ritardare.

Condizioni davvero al limite sul circuito delle Ardenne: asfalto molto difficile da affrontare, livello di grip molto basso e visibilità scarsa. I piloti potrebbero iniziare la corsa alle spalle della Safety Car, ma questo dipenderà dal rispetto delle condizioni di sicurezza.

Legato a questo aspetto, c’è da rimarcare l’incidente del messicano della Red Bull Sergio Perez, uscito di scena nel corso del giro di allineamento che voleva portarlo in griglia di partenza. Perez ha perso il controlla della propria monoposto in curva-6, mentre affrontava Les Combes. La monoposto ha toccato il cordolo sinistro con la ruota anteriore ed è finito contro le barriere.

Per via dei danni riportati, il messicano non sarà al via della corsa.

Foto: LaPresse