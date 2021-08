Fernando Alonso è stato autore di una gara straordinaria in Ungheria. Con la sua Alpine ha raccolto un buonissimo quarto posto ma soprattutto è stato determinante nel successo del compagno di squadra Ocon tenendo alle sue spalle per diversi giri Hamilton in grande rimonta.

Mika Häkkinen, campione del mondo di Formula 1 nel 1998 e nel 1999, ha elogiato il grande lavoro svolto dal pilota asturiano. “Alonso è stato davvero straordinario tenere dietro Lewis Hamilton. La Mercedes avrebbe dovuto chiamarlo ai box così che poteva cambiare le gomme come tutti gli altri, e quando è sceso all’ultimo posto sembrava impossibile che potesse ancora ottenere un podio. Ma Lewis ama le sfide, in particolare le rimonte”.

Il successo di Ocon è strettamente legato alla prestazione super di Alonso che ha rallentato Hamilton tenendolo per diversi giri alle sue spalle. E’ di questo avviso anche Häkkinen: “Penso davvero che Lewis avrebbe vinto la gara se Fernando Alonso non fosse riuscito a trattenerlo. Se si tiene conto del fatto che Lewis ha terminato la gara a 4,5 secondi da Esteban Ocon e stava guidando molto più veloce, Alpine deve ringraziare Fernando per aver utilizzato tutta la sua esperienza per mantenere la Mercedes dietro. Ha ripagato la squadra della fiducia che gli ha dato. È stato un duello affascinante da guardare“.

Foto: LaPresse