202.5 vs 199.5: le cose in F1 tra Lewis Hamilton e Max Verstappen stanno così. A Spa-Francorchamps (Belgio) si è un consumato un qualcosa che tanti hanno definito una “farsa”. L’assegnazione di metà del punteggio per I tre giri completati dietro la Safety Car nel diluvio delle Ardenne è piaciuto poco, ma alla fine della fiera ha permesso a Max di avvicinarsi a Lewis in classifica e di guardare al prossimo appuntamento di casa a Zandvoort con fiducia.

Solo tre lunghezze separano i due grandi rivali e la sensazione di un remake della sfida che fu tra Alain Prost e Niki Lauda di qualche annetto fa (1984) è forte. Ma in quali condizioni mentali i due arrivano al round nei Paesi Bassi?

Indubbiamente, Verstappen sa di avere un distacco inferiore e nella prova in terra neerlandese spingerà per dar seguito al trend positivo, mettendo sotto pressione Lewis. Abbiamo già visto nel corso di questo 2021 come e quanto l’orange abbia cercato anche di intimidire Hamilton in pista, con manovre al limite come a Imola.

Tuttavia, il britannico ha sempre conservato una qualsivoglia lucidità. Nello scontro in pista e psicologico l’impressione è che l’alfiere di Brackley abbia qualcosa in più e, in situazioni di difficoltà, sia quello con le carte migliori per vincere. Del resto, sette titoli mondiali non si vincono a caso e la gestione dei momenti è una delle tante qualità del pilota della Mercedes. Una fase critica sarà proprio questa sequenza tra Olanda e Italia che potrebbe dare un connotato chiaro. Ne vedremo delle belle.

Foto: LaPresse