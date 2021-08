Ci si trova nella pausa estiva e il Circus della F1 è in pausa in attesa di riprendere le ostilità nel weekend del 27-29 agosto a Spa-Francorchamps (Belgio).

La situazione di classifica sorride al britannico della Mercedes Lewis Hamilton che guarda tutti dall’alto, con 195 punti, otto in più del suo rivale Max Verstappen (187). In una recente intervista rilasciata a Channel 4 F1, l’olandese ha parlato del confronto in pista con Lewis, fornendo delle chiavi di lettura interessanti a riguardo.

“Hamilton è uno dei migliori piloti in F1 che ci siano mai stati e poter lottare contro di lui è bello e stimolante. Il pubblico lo esalta anche un po’, ma penso che sia davvero fantastico battagliare per il campionato in maniera così ravvicinata“, le parole di Verstappen.

L’orange ha poi lanciato una piccola frecciata al suo avversario principale: “Scontrarsi con Lewis è stimolante, ma credo che se Norris o Russell avessero la stessa macchina, sarebbe lo stesso“.

In sostanza, il parere di Max evidenzia come e quanto le prestazioni della Mercedes siano importanti nella costruzione del “mito” di Hamilton. Una posizione precisa che può alimentare il confronto dialettico tra i due, ricordando le polemiche dopo l’incidente di Silverstone e il contatto tra i due.

Foto: LaPresse