F1, GP Belgio 2021: orari prove libere, programma, tv, streaming 27 agosto

Dopo la pausa estiva, di quattro settimane in questo caso, torna ufficialmente il Mondiale di Formula Uno 2021. Come tradizione si torna in azione a Spa-Francorchamps, la pista più bella e famosa del mondo, in uno scenario, quello delle Ardenne, assolutamente unico. Tutto è pronto per il Gran Premio del Belgio!

Dove eravamo rimasti? Dalla clamorosa doppietta Silverstone-Budapest che era andata a riscrivere completamente la classifica del campionato. Dal +33 per Max Verstappen (fino al primo giro del Gran Premio di Gran Bretagna) al +8 per Lewis Hamilton che ha approfittato dei guai del rivale olandese, spedito contro le protezioni della Copse dallo stesso inglese e, quindi, speronato al via dell’Hungaroring da Valtteri Bottas.

Cosa dobbiamo attenderci dal fine settimana belga? La risposta di Max Verstappen. Il portacolori della Red Bull dovrà assolutamente fermare il trend positivo di Hamilton, per non dover rinunciare sin da ora al sogno del suo primo titolo iridato che, fino a poche settimane fa, sembrava già nelle sue mani…

IN TV – Il venerdì del Gran Premio del Belgio sarà trasmesso in diretto da Sky Sport, sui canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207). Su TV8 (125 su Sky e 8 dgt) non saranno visibili le prove libere. Su SkyGO e NOW si potrà seguire la giornata in streaming. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP BELGIO 2021 – F1

Venerdì 27 agosto

Ore 11.30-12.30 Prove libere 1

Ore 15.00-16.00 Prove libere 2

Replica FP2 su Sky Sport F1: ore 20.30, 22.15 e 00.00

Foto: Lapresse