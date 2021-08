Non sarà facile per la Ferrari e per il monegasco Charles Leclerc. Il pilota nativo del Principato tornerà nell’abitacolo della sua Ferrari in vista del prossimo GP del Belgio programmato in questo weekend (27-29 agosto) e disporrà del terzo motore del campionato 2021 sulla sua SF21. I tecnici del Cavallino Rampante sono stati costretti a sostituire la Power Unit danneggiata nell’incidente causato dall’Aston Martin AMR21 di Lance Stroll al via del GP d’Ungheria. I danni riportati sono stati troppo importanti.

E dunque Leclerc disporrà dell’unità 065/6 in configurazione identica a quella già usata dal momento che l’evoluzione di cui ha parlato il Team Principal Mattia Binotto nei giorni passati non verrà introdotta prima del GP di Turchia. In occasione della prova di Istanbul, infatti, la scuderia di Maranello potrebbe presentarsi con un motore modificato dal momento che, come da regolamento, le novità da apportare possono riguardare parti non aggiornate e quindi non omologate a inizio di questo Mondiale. Le norme infatti offrono un’apertura in questo senso. Si parla di benefici, in questi update, per la problematica legata ai consumi e alla potenza del motore.

In Belgio, quindi, la Rossa dovrà stringere i denti, tenendo in considerazione anche il fattore affidabilità per la terza unità impiegata. I dati al simulatore non sono stati incoraggianti, per il deficit di potenza che la vettura di Maranello avrà rispetto ai rivali. Tuttavia, bisognerà verificare anche il comportamento delle gomme. Pirelli si presenterà con la gamma C2, C3 e C4, ovvero quella intermedia.

Se si riuscisse a far lavorare le gomme nel giusto range di temperatura allora alcuni discorsi legati alle caratteristiche tecniche della macchina potrebbero valere fino a un certo punto.

Foto: LaPresse