Fernando Alonso, come anticipato ieri, ha rinnovato il proprio accordo con Alpine. Lo spagnolo, quindi, sarà al volante della monoposto francese anche nel Mondiale di Formula Uno 2022 e, a quel punto, vedremo se il due volte campione del mondo prolungherà ulteriormente il suo accordo, contando che il suo compagno di scuderia Esteban Ocon ha da poco firmato un contratto fino al 2024.

La notizia era nell’aria (dato che l’accordo iniziale era di un anno più un secondo come opzione) e oggi è stato messo nero su bianco dal nativo di Oviedo: “Sono molto felice di confermare l’estensione del contratto con l’Alpine F1 Team fino al 2022 – le parole dell’asturiano al sito ufficiale della Alpine – Mi sono sentito a casa nel momento in cui sono tornato in questa squadra e sono stato riaccolto a braccia aperte. È un piacere lavorare di nuovo con alcune delle menti più brillanti del nostro sport a Enstone e Viry-Châtillon”.

Lo spagnolo passa poi ad analizzare quanto accaduto in questi mesi, ovvero dal suo rientro nel Circus: “È stata una stagione difficile per tutti, ma abbiamo mostrato progressi come squadra e il risultato in Ungheria è un buon esempio di questa progressione. Stiamo puntando a ricordi più positivi per il resto di questa stagione, ma anche a partire bene con i nuovi cambiamenti regolamentari in arrivo in Formula 1 il prossimo anno”.

La speranza, di Alonso e di tutti quelli che non si chiamano Red Bull e Mercedes, è nella rivoluzione tecnica che vedremo a partire dal prossimo campionato: “Sono stato un grande sostenitore della necessità del cambiamento in questo sport e la stagione 2022 sarà una grande opportunità per questo. Non vedo l’ora che arrivi il resto di questa stagione e di correre al fianco di Esteban per Alpine nel 2022”.

FOTOCATTAGNI