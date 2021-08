Daniel Ricciardo conclude con il sorriso le sue qualifiche del Gran Premio del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sullo splendido tracciato di Spa-Francorchamps l’australiano ha centrato la quarta posizione in griglia di partenza grazie ad un ottimo giro nella Q3, un turno nel quale è successo di tutto.

“Mi ci è voluto un po’ di tempo per trovare la giusta confidenza – conferma al canale Youtube di F1.com – Le condizioni erano davvero complicate, la macchina faceva fatica a rimanere in traiettoria ma, giro dopo giro, sentivo che la mia fiducia aumentava. Arrivati alla Q3, poi, sono stato in grado di compiere un bel passo in avanti. Sono molto contento del risultato”.

L’unica nota stonata del sabato di Spa è il brutto incidente del compagno di squadra Lando Norris. “Mi dispiace per lui, per fortuna non si è fatto nulla di grave. Non è colpa dell’Eau Rouge-Raidillon, la curva va benissimo com’è, sarebbe importante, però, che venissero arretrate le barriere di protezione, perchè così l’impatto è troppo ravvicinato”.

A questo punto Daniel Ricciardo pensa già alla gara di domani: “Non so cosa aspettarmi, tutto dipenderà dal meteo. Se quanto visto oggi sarà replicato, la visibilità sarà un’impresa. Non so nemmeno dire quali saranno i valori in pista, ma direi che tutto potrà accadere”.

