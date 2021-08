Dopo la pausa estiva, il Circus della F1 fa rotta su Spa-Francorchamps, in Belgio. Sul veloce tracciato belga la sfida riprende e la Ferrari si presenta al via con l’idea di dover stringere i denti. La monoposto, infatti, non avrà aggiornamenti significativi e, visto il layout, si può pensare che la SF21 possa soffrire.

Un circuito da motore, come si dice in gergo, quello nelle Ardenne, aspetto critico nella monoposto del Cavallino Rampante. Tuttavia, un po’ come era accaduto a Silverstone, la situazione potrebbe essere diversa. Lo sfruttamento delle gomme Pirelli sarà uno dei temi focali del weekend tale da condizionarne lo sviluppo.

“C’è fiducia, ma la pista è sulla carta è difficile per noi. Però abbiamo avuto già delle sorprese nel corso di questa stagione e speriamo ce ne siano altre per essere più competitivi”, con questa parole si è espresso il monegasco Charles Leclerc nella conferenza piloti. Servirà tirar fuori il coniglio dal cilindro e Charles, se ne avrà le possibilità, ci proverà di sicuro anche per riscattare l’esito negativo dell’ultima gara in Ungheria: incidente al via causato dal canadese dell’Aston Martin Lance Stroll.

Il pilota del Principato ha poi espresso anche la propria delusione circa la cancellazione della gara di Suzuka a causa dell’emergenza sanitaria: “Peccato, pista piacevole e con un primo settore incredibile. Triste non poter andare lì quest’anno, speriamo di poterlo fare nella prossima stagione“.

Foto: LaPresse