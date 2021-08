Un finale palpitante per una competizione che non ha risparmiato sorprese: alle Olimpiadi di Tokyo il programma dell’equitazione si chiude con la prova che ha assegnato il titolo nel salto ostacoli a squadre open. Al jump-off la spunta la Svezia sugli USA, mentre al terzo posto si piazza il Belgio.

Nella prima tornata netto nel tempo per USA e Svezia, mentre la Francia paga una penalità di tempo, infine tutte le altre formazioni commettono almeno un errore sugli ostacoli. Il secondo giro riserva un cambio di classifica: un errore sugli ostacoli per USA e Svezia, agganciati a quota 4 dal Belgio, mentre la Francia paga ancora una penalità di tempo, ma si porta in testa con 2.

L’ultima tornata è per cuori forti: 8 penalità per il Belgio che sale a 12, mentre USA e Svezia, ancora a braccetto, ne pagano 4, per complessive 8. Tocca alla Francia, che anche con 5 penalità sarebbe medaglia d’oro: l’amazzone transalpina, però, incappa nell’eliminazione. Bronzo al Belgio, si va al jump-off per l’oro tra Svezia ed USA.

I sei percorsi proposti dai binomi delle due squadre risultano tutti netti: si va alla somma dei tre crono di ciascun Paese. Per gli USA il totale è di 124.20, mentre per la Svezia è di 122.90: per 1.30 l’oro va alla compagine europea, mentre gli americani si devono accontentare dell’argento.

Foto: Claudio Bosco LPS