Equitazione, Eventing Nations Cup Arville 2021: Italia quinta dopo il salto ostacoli

Va in archivio, nel primo pomeriggio italiano, la prima sessione della terza giornata della quarta tappa della Eventing Nations Cup di equitazione, di categoria CCIO4*-NC-S, terminata ad Arville, in Belgio: dopo la prova di salto ostacoli è quinta l’Italia. Nella classifica individuale la miglior azzurra è Susanna Bordone, 22ma su Emerald Jonny con 31.7 penalità. Sempre oggi, nel tardo pomeriggio, prova di cross country per i 78 binomi ancora in gara.

CLASSIFICA INDIVIDUALE (TOP 3 + ITALIANI)

1. 475 Ingrid KLIMKE GER SAP Hale Bob OLD 23,9

2. 414 Dirk SCHRADE * GER Casino 80 27,4

3. 426 Lara DE LIEDEKERKE-MEIER * BEL Ducati d’Arville 27,4

23. 427 Susanna BORDONE ITA Emerald Jonny 34,1

36. 482 Emiliano PORTALE ITA Virgilio dell’Esercito Italiano 36,8

54. 483 Pietro MAJOLINO * ITA Vita Louise DH Z 40,4

65. 480 Andrea CINCINNATI ITA Tempesta de la Folgore 44,3

66. 439 Pietro GRANDIS * ITA Go For S 44,3

71. 418 Simone SORDI ITA Chocolat de Ligniere 46,4

74. 404 Emiliano PORTALE * ITA Aracne dell’Esercito Italiano 48,6

77. 460 Andrea CINCINNATI * ITA Lapiroxx HB 62,8

CLASSIFICA A SQUADRE NATIONS CUP EVENTING ARVILLE

1 Germania 85.20

2 Belgio 94.30

3 Austria 99.90

4 Svezia 111.30

5 Italia 133.30

CLASSIFICA GENERALE NATIONS CUP EVENTING 2021 DOPO LA 3A TAPPA

1 Svezia 150 (2 prove)

2 Italia 120 (2 prove)

3 Francia 100 (1 prova)

3 Germania 100 (1 prova)

3 Gran Bretagna 100 (1 prova)

6 Irlanda 90 (1 prova)

6 Paesi Bassi 90 (1 prova)

6 Polonia 90 (1 prova)

9 Australia 80 (1 prova)

9 Belgio 80 (1 prova)

11 Nuova Zelanda 70 (1 prova)

12 Spagna 55 (1 prova)

