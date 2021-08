Come vedere il calcio in tv nel 2021-2022? DAZN, Sky, Mediaset, Amazon: servono più abbonamenti. Diritti, pacchetti, costi

Gli appassionati di calcio dovranno destreggiarsi tra più abbonamenti se vorranno seguire tutte le partite della stagione 2021-2022. La Serie A sarà ad esempio su DAZN, ma Sky e Mediaset avranno la Champions League. Sky avrà anche tre partite di Serie A e tutta l’Europa League, ma questa competizione sarà visibile anche su DAZN che avrà anche i diritti della Conference League. La Coppa Italia è invece terreno di Mediaset, mentre alla Rai restano le partite della Nazionale. Un ginepraio in cui è difficile districarsi, vediamo nel dettaglio come vedere il calcio, quali abbonamenti servono e quanto costa.

COME VEDERE IL CALCIO IN TV NEL 2021-2022: CANALI, ABBONAMENTI, COSTI

MEDIASET:

Coppa Italia: tutte le partite, gratis e in chiaro, su Italia 1 e Canale 20.

Champions League (offerta gratis e in chiaro): la miglior partita del martedì con una squadra italiana in campo e la finale su Canale 5. Possibili altri incontri della fase a eliminazione diretta con le italiane in campo.

Champions League (offerta per gli abbonati): 121 partite su Mediaset Infinity (tolte le 16 in esclusiva su Amazon Prime).

Nazionali: alcune partite di qualificazioni ai Mondiali 2022 e le migliori sfide di Nations League (non dell’Italia) in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 20.

Quanto costa? Infinity costa 7,99 euro al mese. L’offerta su Canale 5, Italia 1, Canale 20 è invece gratuita.

Precisazione: i canali televisivi di Mediaset sono visibili anche in streaming su Mediaset Play.

SKY e NOW TV:

Champions League: 121 partite in diretta tv sui canali di Sky (tolte le 16 in esclusiva su Amazon Prime)

Europa League: tutte le partite in diretta tv sui canali di Sky.

Serie A: tre partite in co-esclusiva con DAZN. Questi gli orari: sabato alle 20.45, domenica alle 12.30, lunedì alle 20.45.

Serie B: tutte le partite in diretta tv.

Premier League, Bundesliga, Ligue 1: una selezione di partite dei campionati inglese, tedesco, francese.

Quanto costa? Il pacchetto SkySport rimane invariato a 16 euro al mese, offerta di 5 euro al mese per il pacchetto Calcio.

Precisazione: i canali di Sky sono visibili in streaming su Sky Go e su Now Tv. Now Tv pass sport costa 14,99 euro al mese.

DAZN:

Serie A: tutte le partite in diretta streaming (3 per giornate sono in co-esclusiva con Sky)

Europa League: tutte le partite in diretta streaming.

Conference League: tutte le partite in diretta streaming in esclusiva.

Liga, FA Cup, Carabao Cup, Copa Libertadores, Copa Sudamericana: selezione di partite in diretta streaming

Quanto costa? 29,99 euro al mese.

Precisazione: DAZN propone nel proprio pacchetto, inclusi nel prezzo, anche eventi di altri sport.

AMAZON PRIME:

Champions League: 16 match del mercoledì sono in esclusiva: 2 gare dei playoff, 6 della fase a gironi, 4 ottavi, 2 quarti, 2 semifinali. Già trasmessa la Supercoppa Europea.

Quanto costa? 36 euro all’anno oppure 3,99 euro al mese.

E SULLA RAI?

Al network pubblico rimangono soltanto le partite della Nazionale Italiana, impegnata tra qualificazioni ai Mondiali 2022, Final Four di Nations League e amichevoli. Tutte in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 1.

TIM VISION:

Offerta che permette di accorpare diversi pacchetti. Tutta la Serie A, con DAZN: (10 partite su 10 per ogni turno di cui 7 in esclusiva), la UEFA Europa League ed i migliori match della UEFA Conference League. La Uefa Champions League di Infinity+.

Quanto costa? TIMVision Calcio e Sport costa 29,99 euro al mese, più i costi di attivazione.

