Giacomo Nizzolo è tornato al successo, oggi, vincendo una gara che, sulla carta, non è certo adatta a un velocista come lui, vale a dire il Circuito de Getxo. La corsa in questione, una semiclassica basca, presenta, infatti, un tracciato ricco di muri e il finale è posto in vetta a uno strappo. Il campione d’Europa, però, aveva già mostrato un grande feeling con il percorso di questa manifestazione l’anno scorso, quando era giunto secondo alle spalle di Damiano Caruso.

Nizzolo si è difeso con le unghie e con i denti sulla salita più dura di giornata, il Pike Bidea. L’azzurro è riuscito a scollinare coi primi e nel successivo tratto di pianura, che collega il muro in questione allo strappo finale, non si è fatto sorprendere dal tentativo di anticipare di Ide Schelling. Arrivato agli ultimi duecento metri insieme a Santiago Buitrago e Giovanni Aleotti, Giacomo si è esibito in uno sprint straripante e ha battuto nettamente i rivali.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Giacomo Nizzolo dopo il successo odierno: “Volevo assolutamente vincere questa gara dopo che l’anno scorso ero giunto secondo. Il tracciato è davvero duro e, oggi, non era facile controllare la corsa. Ho speso davvero tanto per rintuzzare i vari attacchi, ma, fortunatamente, nel finale avevo ancora le energie necessarie per vincere la volata. Sono veramente contentissimo e voglio ringraziare il team e tutte le persone che credono in me“.

