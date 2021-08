Ciclismo, Tom Dumoulin sarà al via del prossimo Giro di Lombardia

Il percorso del Giro di Lombardia 2021 non è ancora noto, ma la startlist che si sta delineando è veramente di primo livello. Dopo Primoz Roglic, Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, infatti, anche Tom Dumoulin ha annunciato, in un’intervista rilasciata a Wielerflits, che sarà al via della Classica delle Foglie Morte. Il corridore neerlandese, infatti, ha intenzione di chiudere il 2021 con le gare in linea italiane di fine stagione.

Dumoulin, che è tornato a gareggiare al Tour de Suisse dopo un ritiro temporaneo, sarà ora al Benelux Tour, gara che inizia oggi, e successivamente ai Mondiali. Dopodiché, il vincitore del Giro 2017 volerà in Italia. Per il momento, nel programma di Dumoulin, oltre al Giro di Lombardia, ci sono anche la Milano-Torino e la Tre Valli Varesine. Il corridore della Jumbo-Visma, invece, non sarà al via della Parigi-Roubaix, gara che, in passato, ha dichiarato di voler fare.

Dumoulin, nelle classiche italiane, formerà una coppia pericolosissima insieme al compagno Primoz Roglic. L’anno scorso, è bene ricordarlo, il neerlandese fu fondamentale, per lo sloveno, alla Liegi-Bastogne-Liegi da questi vinta. A seconda di quale sarà il suo stato di forma, Dumoulin potrà correre da seconda punta o da gregario di Roglic, ma in entrambi i ruoli ha le qualità per essere un fattore nell’economia delle gare italiane di fine stagione.

Foto: Lapresse