Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo: le dichiarazioni di Elisa Balsamo e Letizia Paternoster dopo la Madison

Un ottavo posto che a Elisa Balsamo e Letizia Paternoster lascia l’amaro in bocca, in una Madison – alle Olimpiadi di Tokyo, nel programma relativo al ciclismo su pista – caratterizzata da tanta azione, ma anche da tante cadute; dove a vincere è stata la Gran Bretagna (78 punti), davanti alla Danimarca (35) e alla Russia (26).



Le azzurre nel dopo gara hanno provato ad analizzare quanto successo: “Ho picchiato la testa – ha affermato Balsamo – e strisciato per terra. All’inizio è stato difficile ritrovare il ritmo e nel frattempo la corsa è esplosa…”

“Peccato per la caduta di Elisa – ha detto Letizia Paternoster -. Al via mi sentivo bene e sapevo che Elisa anche era in condizione, invece alla fine non ci resta in mano nulla. Adesso pensiamo a Parigi.”

Infine, ha chiuso il ct Dino Salvoldi: “La prova è stata condizionata dalla caduta iniziale. Stiamo valutando la condizione di Elisa”.

