Harrie Lavreysen corona un biennio da autentico dominatore della velocità individuale conquistando la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il ventiquattrenne neerlandese, il quale ha vinto il titolo iridato nella specialità nel 2019 e nel 2020, ha battuto, nell’atto conclusivo della competizione, il connazionale e storico rivale Jeffrey Hoogland. La medaglia di bronzo, invece, è andata al britannico Jack Carlin, che ha superato il russo Dennis Dmitriev nella finale per il terzo posto.

Lavreysen e Hoogland, che già si sono affrontati due volte nella finale dei Mondiali e una in quella degli Europei, hanno rispettato i pronostici, che li vedevano favoritissimi, e sono arrivati all’atto conclusivo dei Giochi senza troppi patemi. In finale, Hoogland ha vinto la prima sfida. Il due volte campione d’Europa è partito lungo ed è riuscito a resistere al ritorno di Lavreysen. In gara 2, Jeffrey ha provato ad adottare la stessa strategia, ma stavolta il campione del Mondo, con un rush finale dei suoi, è stato in grado di superarlo negli ultimissimi metri.

Stante la situazione di parità dopo le prime due sfide, si è andati a gara 3. Dopo due testa a testa bellissimi, però, nella manche conclusiva non c’è, sostanzialmente, stata partita. Hoogland è apparso assai stanco, ha impostato male la volata ed è stato battuto nettamente da Lavreysen. Al termine del duello, peraltro, un Hoogland totalmente stremato si è pure sentito male, anche se, fortunatamente, non ha avuto alcun problema grave.

Oggi, inoltre, si è anche aperto il torneo della velocità femminile. La tedesca Lea Sophie Friedrich, nelle qualificazioni, ha stampato il nuovo record olimpico sui 200 metri. In seguito a questa prima fase, si sono tenuti trentaduesimi e sedicesimi, ove non ci sono state eliminazioni eccellenti. Domani si riprenderà con gli ottavi, ove andranno in onda le sfide tra Lea Sophie Fridrich e Anastasiia Voinova, Kelsey Mitchell ed Elesse Andrews, Emma Hinze e Tianshi Zhong, Mathilde Gros e Sarah Lee Wai Sze, Lauriane Genest e Katy Marchant, Shanne Braspenninckx e Olena Starikova.

Foto: Lapresse