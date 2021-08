Dopo oltre tre anni e mezzo Romain Bardet torna al successo alla Vuelta a Burgos 2021. Il ciclista transalpino è arrivato al traguardo a braccia alzate con 39” di vantaggio su Domenico Pozzovivo (Team Qhubeka-Nexthash) e Mikel Landa (Bahrain-Victorious).

Queste la parole di soddisfazione di Bardet al termine della gara odierna come riporta cyclingpro: “Sono molto contento. Era importante per me vincere quest’anno. Ero molto motivato, sapevo di aver lavorato duramente come non mai. Anche se non ero al top ad inizio stagione, sentivo di aver fatto grandi progressi venendo qui. Sono molto contento per tutta la squadra, non è stato facile ma questa è la ricompensa della grande dedizione che tutti noi ci abbiamo messo“.

Bardet ha gestito bene tatticamente bene la situazione nel finale, conquistando meritatamente il successo: “Siamo venuti qui per vedere giorno per giorno cosa potevamo fare. Non conoscevo l’ultima salita, oggi per me inoltre era anche test importante con il caldo. Nella salita, con il vento frontale, sapevo era necessario giocarsela tatticamente, quindi ho aspettato l’ultimo momento per piazzare il mio scatto e i miei sforzi sono stati ripagati“.

Foto: LaPresse