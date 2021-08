Ciclismo, Mondiali 2021: i posti per Nazione. Italia con 8 uomini, la Francia supera tutti e ne schiera 9

La prova in linea maschile dei Mondiali 2021 di ciclismo andrà in scena domenica 26 settembre a Lovanio (Belgio). La rassegna iridata si consumerà nelle Fiandre, su un circuito particolarmente impegnativo e che regalerà grande spettacolo. L’UCI ha comunicato ufficialmente i posti a disposizione per ogni Nazione che prenderà parte alla gara più prestigiosa e seguita dell’intera competizione.

L’Italia sarà al via con 8 atleti, al pari di Belgio, Slovenia, Francia, Olanda, Gran Bretagna, Spagna, Danimarca, Australia e Colombia. Tutto questo in virtù del ranking internazionale, dove gli azzurri sono saldamente in top-10 alla pari delle altre grandi potenze del pedale. La Francia, invece, avrà a disposizione 9 posti: 1 nominale per Julian Alaphilippe in quanto Campione del Mondo in carica e altri 8 a discrezione del direttore tecnico. La selezione transalpina sarà dunque quella più numerosa (a patto che Alaphilippe sia al via, come appare scontato), con un uomo in più rispetto a tutti gli altri Paesi di riferimento.

Germania, Svizzera, USA e Russia avranno a disposizione 6 posti, proprio come l’Ecuador che però beneficia del biglietto nominale di Richard Carapaz (Campione Olimpico) in aggiunta ai sei garantiti dalla graduatoria. Ce ne sono 6 anche per Portogallo, Norvegia, Irlanda, Polonia, Canada. Di seguito tutti i posti per Nazione per la prova in linea maschile dei Mondiali 2021 di ciclismo.

POSTI PER NAZIONE MONDIALI CICLISMO 2021:

9 posti: Francia (8 + Julian Alaphilippe, Campione del Mondo)

8 posti: Belgio, Slovenia, Olanda, Gran Bretagna, Italia, Spagna, Danimarca, Australia, Colombia

7 posti: Ecuador (6 + Richard Carapaz, Campione Olimpico)

6 posti: Germania, Svizzera, Portogallo, Russia, Norvegia, Irlanda, polonia, USA, Canada

5 posti: Sudafrica (4 + Ryan Gibbons, Campione Africano)

4 posti: Nuova Zelanda, Austria, Kazakhstan, Repubblica Ceca, Estonia, Slovacchia, Ucraina, Eritrea, Lettonia

1 posto: Lussemburgo, Bielorussia, Svezia, Algeria, Panama, Romania, Lituania, Ungheria, Grecia, Messico, Thailandia, Guatemala, Mongolia, Giappone, Uruguay, Cile, Finlandia, Venezuela, Porto Rico, Albania

Foto: Lapresse