Ciclismo, infortunio per David Dekker alla Bretagne Classic. Il giovane della Jumbo-Visma si è rotto tre dita

A pochi chilometri dal termine della Bretagne Classic di ieri, nel gruppetto all’inseguimento dei battistrada c’è stata una brutta caduta. Tra i coinvolti, colui che ha riportato le conseguenze peggiori è stato il giovane neerlandese della Jumbo-Visma David Dekker. Stante quanto dichiarato dal suo team, infatti, il figlio d’arte si è rotto tre dita.

A causa di questo infortunio, Dekker non prenderà parte all’ormai imminente Tour of Britain, gara nella quale sarebbe stato uno degli uomini di fiducia di Wout Van Aert. Il giovane neerlandese, inoltre, ora rischia anche di dover saltare i Mondiali, manifestazione in cui poteva dare un buon contributo alla causa di Mathieu van der Poel.

Dekker, quest’anno, si era messo in mostra all’UAE Tour, ove era giunto secondo in due tappe e aveva conquistato la classifica a punti. Di recente, inoltre, il giovane neerlandese aveva ottenuto dei buonissimi risultati al Giro di Polonia, per via dei quali era molto atteso nelle gare di questo finale di stagione.

