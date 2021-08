Ciclismo in lutto per la tragica scomparsa di Olivia Podmore a soli 24 anni

Il mondo del ciclismo in lutto per la tragica scomparsa della ciclista neozelandese Olivia Podmore. Con la sua nazionale aveva preso parte ai Giochi di Rio 2016 partecipando al torneo della velocità a squadre. Era riuscita a vincere l’argento nella velocità a squadre e il bronzo nella cronometro ai Campionati del Mondo Junior di Astana nel 2015 ed era stata campionessa nazionale di keirin nel 2017.

Una notizia che ha lasciato sgomenti quanti la conoscevano. Olivia Podmore aveva solo 24 anni. A confermare la notizia del suo decesso sono stati proprio i familiari. Secondo quanto riportato da Tuttobiciweb, la polizia starebbe indagando per risalire alle cause della morte.

La pistard nel corso della carriera ha dovuto fare i conti anche con diversi infortuni e problemi fisici, come ha sottolineato la stessa Podmore in un post pubblicato poche ore prima del decesso dalla neozelandese e poi rimosso.

