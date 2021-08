Ciclismo femminile: Vittoria Guazzini approda nel World Tour, il prossimo anno correrà con la FDJ-Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope

Un’infinità di titoli a livello giovanile, diverse medaglie anche a livello senior, oltre alla prestazione eccellente arrivata di recente ai Giochi di Tokyo, dove con la squadra azzurra ha raggiunto il record italiano nell’inseguimento a squadre. Il salto di qualità definitivo deve ancora arrivare, ma Vittoria Guazzini è già pronta ad entrare tra le grandi a livello internazionale: dal prossimo anno la ciclista tricolore correrà infatti nel massimo circuito, quello del Women’s World Tour.

La ventenne nativa di Pontedera vestirà infatti per le prossime due stagioni la maglia della FDJ-Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope, compagine francese nella quale milita anche la sua ex compagna di squadra alla Valcar – Travel & Service Marta Cavalli.

Le parole dell’azzurra: “Sono molto felice di questa nuova avventura perché sono convinta di trovare nella mia nuova squadra l’ambiente ideale per continuare il mio percorso di crescita al fianco di atlete e di uno staff di prim’ordine. Sono molto riconoscente al Gruppo Sportivo Fiamme Oro per il sostegno costante e straordinario così come un grande grazie va alla Valcar Travel & Service con la quale ho vissuto tre stagioni straordinarie che hanno arricchito la mia carriera”.

Il commento di Stephen Delcourt, general manager della compagine transalpina: “Seguiamo Vittoria da tempo e ci ha impressionato per la sua maturità. Fa parte della “generazione 2000″ e affiancherà Jade Wiel e Marie Le Net che già sono con noi. Insieme all’altro nuovo acquisto, l’australiana Grace Brown, rafforzerà la nostra squadra per le classiche. Il nostro obiettivo è quello di portare Vittoria ad essere una delle migliori cicliste a livello mondiale in particolare nelle cronometro, sfruttando le sue doti di passista. E certo le gioverà ritrovare nel nostro team la sua connazionale ed amica Marta Cavalli”.

