Cordiano Dagnoni, Presidente della Federciclismo, sta lavorando per trovare il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di ciclismo. Il contratto di Davide Cassani scadrà il prossimo 30 settembre (dopo Europei e Mondiali), poi il romagnolo diventerà ambasciatore azzurro e si sta cercando il suo successore sull’ammiraglia tricolore. Il numero 1 del pedale italiano ha incontrato Maurizio Fondriest in Val di Sole, dove si stanno disputando i Mondiali di mountain bike. Il Campione del Mondo 1988 si sarebbe preso un paio di settimane per riflettere e per sciogliere gli ultimi dubbi, come riporta Tuttosport.

Il 56enne trentino, vincitore della Milano-Sanremo 1993 e di due Coppe del Mondo, resta in pole position per diventare il nuovo CT dopo l’era Cassani e dopo aver intrapreso la carriera di imprenditore nella produzione di telai ciclistici in seguito al ritiro avvenuto nel 1998. Nel frattempo Cordiano Dagnoni starebbe sondando anche altre piste. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Presidente ha incontrato anche Filippo Pozzato nella giornata di ieri, sempre in Trentino Alto Adige. Il 39enne veneto, vincitore della Milano-Sanremo 2006, si è ritirato nel 2018 e nelle ultime stagioni si è cimentato con successo nell’organizzazione di eventi sportivi (i Campioni Italiani 2020 portano la sua firma).

Il nuovo CT sarà affiancato da un direttore sportivo in attività e il nome più quotato sembra essere quello di Matteo Tosatto, attualmente impegnato con la Ineos-Grenadiers. Nelle prossime settimane si definirà il quadro, l’annuncio ufficiale dovrebbe poi arrivare in vista dei Mondiali, in programma dal 19 al 26 settembre nelle Fiandre.

