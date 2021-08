Ciclismo, Anthony Joshua fonda la propria agenzia

Anthony Joshua entra nel mondo del ciclismo con una nuova agenzia denominata 258 Protégé. L’inedita organizzazione del pugile britannico ha l’obiettivo di lavorare su tutti gli aspetti dello sport dalla negoziazione dei contratti alla rappresentazione dei talenti.

Finn Fisher Black dell’UAE Team Emirates, Sarah Gigante della Movistar, Niamh Fisher Black di SD Workx, Oscar Nilsson Julien della British Cycling Academy, Leo Hayter del Team DSM Devo e Nicholas Dlamini del Team Qhubeka NextHash sono coloro che hanno già firmato con questa nuova realtà.

L’agenzia è stata fondata e sarà guidata da Jamie Barlow, manager britannico che negli ultimi anni è stato presente nel settore. La 258 Protégé amplia il progetto della 258MGT che già è presente nel mondo dello sport. Barlow ha rilasciato alla stampa in merito: “La 258MGT si è posizionata negli anni come leader del settore gestendo gli atleti dall’inizio della carriera”.

Anche il proprietario Anthony Joshua ha voluto esprimere il proprio parere a ‘Cyclingnews.com’: “Questa è un’impresa molto eccitante per la nostra attività e sosterremo Jamie al 100%. Entrare in un nuovo sport è una decisione importante per noi e siamo fortemente motivati ​​a raggiungere lo stesso livello di successo che abbiamo avuto nel pugilato. Non vediamo l’ora di lavorare con talenti d’élite che condividono la nostra visione. Quando sono diventato professionista, ho lavorato duramente per costruire intorno a me un team di livello globale che gestisse tutti gli aspetti della mia carriera, dalle opportunità commerciali alle attività legate allo sport”.

