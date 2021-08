Tra i 22 sport protagonisti alle Paralimpiadi di Tokyo 2021 ci sarà anche il canottaggio: saranno assegnati 4 titoli, 1 maschile, 1 femminile e 2 misti / open. Saranno protagonisti 96 atleti, con 48 posti per gli uomini e 48 per le donne, oltre a quelli per i timonieri, che potranno essere uomini o donne.

Saranno 2 gli equipaggi azzurri al via, per un totale di 6 atleti italiani (oltre ad un timoniere): attraverso i Campionati Mondiali del 2019 si è qualificato il quattro con PR3 misto di Cristina Scazzosi (SC Lago d’Orta), Lorenzo Bernard (SC Armida), Alessandro Alfonso Brancato (RYCC Savoia) e Greta Elizabeth Muti (SC Olona 1894), con Lorena Fuina (SC Moto Guzzi) come timoniere.

Tramite la regata finale di qualificazione paralimpica del 2021, invece, si è qualificato il doppio PR2 misto di Chiara Nardo (SC Padova) e Gianfilippo Mirabile (SS Murcarolo). Gli azzurri proprio oggi, mercoledì 18 agosto, voleranno a Tokyo per prepararsi alle gare paralimpiche.

In Giappone, inoltre, saranno presenti anche il capo allenatore Giovanni Santaniello, i tecnici Pierangelo Ariberti e Sara Prandini, la team leader Alda Cama, il fisioterapista Domenico Apice ed il dottor Federico Egidi.

EQUIPAGGI ITALIA CANOTTAGGIO PARALIMPIADI TOKYO

DOPPIO PR2 Mix – Chiara Nardo (SC Padova) e Gianfilippo Mirabile (SS Murcarolo)

PR2: l’atleta utilizza solo il tronco e le braccia. Appartengono a questa categoria gli atleti e le atlete che non hanno l’uso delle gambe o gli amputati a tutti e due gli arti inferiori.

QUATTRO CON PR3 Mix – Cristina Scazzosi (SC Lago d’Orta), Lorenzo Bernard (SC Armida), Alessandro Alfonso Brancato (RYCC Savoia) e Greta Elizabeth Muti (SC Olona 1894), con Lorena Fuina (SC Moto Guzzi) come timoniere

PR3: l’atleta utilizza tutto il corpo: gambe, tronco e braccia. Appartengono a questa categoria atleti ed atlete non vedenti, amputati ad un arto o con altre minime disabilità fisiche.

Foto: LM / Danilo Vigo