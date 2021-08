Canoa velocità, Francesca Genzo in finale alle Olimpiadi nel K1 200 metri!

Francesca Genzo accede alla finalissima del K1 200 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella canoa velocità. La 27enne triestina ha riportato una barca italiana femminile nell’atto conclusivo dei Giochi a distanza di 9 anni da Londra 2012, quando Josefa Idem chiuse a 47 anni la sua gloriosa carriera con il 5° posto nel K1 500 metri.

Erano quattro i pass a disposizione in semifinale e l’azzurra si è classificata proprio quarta con il tempo di 40″ netti. La classe 1993 è partita benissimo, condicio sine qua non per portare a termine una buona prestazione nella distanza più breve del programma olimpico. Nel finale è riuscita a contenere la rimonta della cinese Mengdie Yin e della serba Milica Novakovic, riuscendo a salvare la preziosissima quarta piazza.

La semifinale è stata vinta dall’ungherese Dora Lucz in 39″713, 38 millesimi meglio della britannica Deborah Kerr, mentre la canadese Andreanne Langlois si è installata al terzo posto in 39″952. I tempi migliori, tuttavia, sono stati realizzati tutti nella prima semifinale, dove la neozelandese Lisa Carrington ha impressionato con un sontuoso 38″127. Da segnalare la quarta piazza a pari merito della spagnola Teresa Portela e della svedese Linnea Stensils in 38″858: entrambe si qualificano per un atto conclusivo che vedrà dunque al via nove partecipanti invece che le otto previste.

Oggettivamente le medaglie appaiono fuori portata per Francesca Genzo, il cui obiettivo primario di questi Giochi era proprio il raggiungimento della finalissima. Un traguardo importante, che premia la crescita costante di questa ragazza.

Foto: Lapresse