Camila Giorgi leggendaria: vince il WTA 1000 di Montreal, storia del tennis italiano. Pliskova tramortita

Camila Giorgi ha vinto il WTA 1000 di Montreal e ha scritto una bellissima pagina di storia del tennis tricolore. L’azzurra ha sconfitto Karolina Pliskova col punteggio di 6-3, 7-5 in una memorabile finale andata in scena sul cemento canadese e ha completato una memorabile cavalcata da autentica fuoriclasse: dopo aver travolto Mertens (numero 16), Podoroska (numero 38), Kvitova (numero 12), Gauff (numero 24) e Pegula (numero 30), oggi è riuscita nell’impresa di annichilire per la terza volta consecutiva la numero 6 al mondo (già liquidata alle Olimpiadi di Tokyo 2020).

La marchigiana ha conquistato il suo primo torneo di questa fascia (la più importante dopo i quattro Slam), tra l’altro alla sua prima apparizione oltre i quarti di finale a questo livello. La 29enne è diventata la seconda italiana a imporsi in un 1000 (o in eventi equipollenti) dopo Flavia Pennetta (Indian Wells nel 2014, preludio al trionfo agli US Open dell’anno succesivo). Camila Giorgi è stata letteralmente impeccabile contro la fortissima ceca, non ha mai concesso molto e ha sempre reagito con personalità a un paio di frangenti di piccolissima difficoltà, concludendo il torneo con un solo set perso in sei partite disputate.

Semplicemente in questa settimana è stata ingiocabile e si presenterà con grandi ambizioni a Flashing Meadows, dove il 30 agosto inizierà l’ultimo Slam della stagione. Camila Giorgi aveva iniziato la settimana da numero 71 del ranking ATP, grazie a questa apoteosi da domani salirà al 34mo posto della classifica internazionale. L’azzurra sembra essere entrata in una nuova dimensione agonistica e tecnica, ora dovrà continuare su questo livello sfruttando al meglio un talento che non è mai stato in discussione e con cui oggi ha travolto quella che viene considerata una delle migliori battitrici del circuito.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Dopo un botta e risposta nei primi due game, Camila Giorgi si fa sentire in risposta e con un paio di colpi splendidi mette in affanno l’avversaria. Pliskova si salva con gli aces, annulla due break point non consecutivi e respinge momentaneamente l’assalto della nostra portacolori (2-2). L’azzurra concede un break point ma si inventa una magia assoluta e chiude uno scambio infinito con una magia sottorete da vera fuoriclasse, evitando il potenziale 2-4 e inchiodando il 3-3. Nel settimo gioco va sotto 15-40, mette a segno tre punti consecutivi, poi inscena una battaglia ai vantaggi e riesce a strappare il servizio alla rivale. Camila Giorgia sale sul 4-3 con grandissima personalità e mette la ceca in un angolo, non facendola più rialzare e conquistando il set con un perentorio 6-3 (altro break nel nono parziale).

La numero 71 del mondo appare di un pianeta decisamente superiore rispetto alla numero 6 del ranking WTA e la surclassa anche in apertura del secondo set, pur non riuscendo a concretizzare la palla break avuta nel secondo gioco (1-1). La marchigiana deve sudare un po’ per conservare il successivo turno di battuta, ma insiste con un dritto pesante e alla lunga distanza manda ancora in crisi Pliskova, stampando un break meraviglioso nel quarto gioco. L’azzurra ha la chance di allungare e di mettere un’ipoteca sulla vittoria, ma stranamente soffre al servizio e gioca male un paio di scambi, concedendo l’immediato controbreak (2-3).

Camila reagisce con grande personalità e vola sul 40-0 sul suo turno in battuta, ma si fa recuperare (fortunoso il punto del pareggio da parte di Pliskova) prima di chiudere con grande carisma e risalire sul 4-3. Sul 4-4 si inventa un game da autentica fuoriclasse: quattro punti consecutivi a suon di aces. Il servizio non salta più e si arriva sul 6-5 in favore della nostra portacolori, Pliskova sente la pressione, concede un paio di palle break e Camila Giorgi può esultare sulla seconda.

A livello statistico: 7 aces contro 4 in favore dell’azzurre (6 doppi falli a testa), 71% di punti sulla prima di servizio (contro il 57% della rivale), 4 palle break vinte da Giorgi contro l’unica di Pliskova.

