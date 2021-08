Camila Giorgi vola al 23mo posto della Race WTA, la classifica che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti nella stagione in corso. L’azzurra ha vinto il WTA 1000 di Montreal, ha incamerato 900 punti e ha recuperato addirittura 35 posizioni rispetto a sette giorni fa. Un balzo in avanti strepitoso per la marchigiana, protagonista di una cavalcata davvero da sogno sul cemento canadese dove è diventata la seconda italiana a imporsi in un torneo di questo livello (a sette anni di distanza da quanto fece Flavia Pennetta a Indian Wells nel 2014).

Camila Giorgi ha messo da parte 1511 punti in questo 2021 e si è rimessa in carreggiata per puntare alla qualificazione alle WTA Finals, il torneo di fine anno a cui partecipano le migliori otto tenniste al mondo. La missione è estremamente difficile e servirà incamerare risultati di lusso già nei prossimi tornei: il WTA 1000 di Cincinnati che si disputerà nella settimana entrante e gli US Open, ultimo Slam dell’annata agonistica in programma dal 30 agosto.

Al momento l’ottavo posto è occupato dalla tunisina Ons Jabeur con 2201 punti, appena cinque in più della statunitense Cori Gauff (sconfitta da Giorgi nei quarti di finale). In cima alla graduatoria figura l’australiana Ashleigh Barty (5382) davanti alla bielorussa Aryna Sabalenka (3889), alle ceche Barbora Krejcikova e Karolina Pliskova, demolita oggi in finael dalla nostra portacolori.

Foto: Lapresse