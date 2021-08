Tutto pronto per il rientro in campo della Nazionale campione d’Europa. In scena un triplo appuntamento per quanto riguarda le Qualificazioni ai Mondiali: sfida a Bulgaria, Svizzera e Lituania.

Alla vigilia degli appuntamenti, già molto importanti, ha voluto esprimersi, come riportato dall’ANSA, il ct azzurro Roberto Mancini: ”Non esistono gerarchie, anche chi non è venuto all’Europeo ha dato il proprio contributo e l’ho ringraziato. In campo andranno quei giocatori che stanno meglio, chi è qui è perché lo merita, ci aspettano tre gare di fila di qualificazione ai Mondiali e vedremo di volta in volta, la prima di solito è sempre la più difficile.

Sugli incontri e sulla preoccupazione che ci sia un po’ di rilassamento: “Mi aspetto che l’Italia riparta da dove ha lasciato 50 giorni fa, facendo gol e vincendo”.

Infine un parere su una delle stelle della sua squadra: “Penso che Jorginho meriti il Pallone d’oro, sta facendo bene da anni e quest’anno ha davvero vinto tutto”.

Foto: Lapresse