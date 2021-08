Brussels Cycling Classic 2021, il percorso ai raggi X. Presente il Muro di Grammont

La Brussels Cycling Classic si rinnova per questa edizione 2021 che andrà in scena sabato 28 agosto. La storica Parigi-Bruxelles, così nominata sino al 2012, partirà comunque dal Parco del Cinquantenario della capitale belga, mentre l’arrivo sarà posizionato, dopo 205 chilometri, e diversamente dal 2020, in Houba de Strooperlaan, davanti allo Stadio di Bruxelles.

I cambiamenti più rilevanti del tracciato riguardano innanzitutto l’introduzione del Muro di Grammont a Geraardsbergen, che verrà affrontato per ben due volte come nel caso del Bosberg e del Congoberg, per animare ancor di più il finale di gara. Da non sottovalutare poi i tratti in pavé di Brabantsebaan e Rosweg. L’ultima insidia di giornata è rappresentata dall’ascesa di Heiligekruiswegstraat, posta a 14 chilometri dal traguardo.

PERCORSO

Andando nel dettaglio del tracciato, che sarà mosso dal primo all’ultimo chilometro, la prima côte del giorno sarà la Rue du Croiseau, al chilometro 48, seguita poco dopo da Plan Incliné de Ronquières. Dopo circa 60 chilometri abbastanza tranquilli, la côte di Zavelstraat fungerà da preambolo per il Muur-Kapelmuur, o meglio il Muro di Grammont, seguito dai 400 metri in pavé del Bosberg e il Congoberg.

20 chilometri di ‘riposo’ e controllo, ed ecco servito il bis tra il Muur, il Bosberg e il Congoberg, la cui seconda tornata resterà nelle gambe di molti. A 25 chilometri dalla fine avranno inizio i due tratti in pavé di Brabantsebaan e Rosweg, prima dello strappo conclusivo di Heiligekruiswegstraat. Il finale resta sempre e comunque vallonato sino alla linea d’arrivo.

ALTIMETRIA