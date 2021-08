Brussels Cycling Classic 2021 oggi: orari, tv, programma, percorso, favoriti. Tim Merlier a caccia del bis, occhio ad Evenepoel

Non solo Vuelta di Spagna. In Belgio va in scena la Brussels Cycling Classic 2021, nota fino al 2012 come Parigi-Bruxelles, arrivata all’edizione numero 101. Quella di quest’oggi sarà una gara ricca di novità per quanto concerne il percorso che la renderanno ancor più spettacolare. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con programma, percorso e favoriti.

PROGRAMMA, ORARI E TV

SABATO 28 AGOSTO

Partenza ore 10.31

Arrivo 15.35 (Circa)

Diretta streaming: Eurosportplayer a partire dalle 13.30

PERCORSO

Percorso mosso dal primo all’ultimo chilometro, la prima côte del giorno sarà la Rue du Croiseau, al chilometro 48, seguita poco dopo da Plan Incliné de Ronquières. Dopo circa 60 chilometri abbastanza tranquilli, la côte di Zavelstraat fungerà da preambolo per il Muur-Kapelmuur, o meglio il Muro di Grammont, seguito dai 400 metri in pavé del Bosberg e il Congoberg.

20 chilometri di ‘riposo’ e controllo, ed ecco servito il bis tra il Muur, il Bosberg e il Congoberg, la cui seconda tornata resterà nelle gambe di molti. A 25 chilometri dalla fine avranno inizio i due tratti in pavé di Brabantsebaan e Rosweg, prima dello strappo conclusivo di Heiligekruiswegstraat. Il finale resta sempre e comunque vallonato sino alla linea d’arrivo.

FAVORITI

Visto ciò che ha fatto pochi giorni fa alla Druivenkoers – Overijse e visto anche il percorso che gli si addice, Remco Evenepoel proverà sicuramente ad anticipare nuovamente i tempi lanciandosi in un attacco da lontano: chi riuscirà a resistere? Il gruppo potrà chiudere?

Negli anni questa classica è sempre stata adatta ai velocisti, anche se le novità nel circuito possono sicuramente sfavorire gli sprinter. Il campione uscente è Tim Merlier (Alpecin-Fenix), che, in caso di volata, risulterebbe nuovamente come grande favorito per il successo. A sfidarlo la coppia colombiana formata da Fernando Gaviria (UAE Emirates) e José Alvaro Hodeg (Deceuninck Quick-Step). Occhio anche all’olandese Danny van Poppel (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) e all’azzurro Niccolò Bonifazio (Team TotalEnergies) entrambi vincitori di recenti proprio in terra belga.

Foto: Lapresse