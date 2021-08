Boxe, Olimpiadi Tokyo. Sena Irie batte Nesty Petecho ed è oro. Gadzhimagomedov in finale nei mediomassimi

La boxe olimpica continua a regalare medaglie. Vanno via via concludendosi i tornei relativi alle diverse categorie maschili e femminili, con il Giappone che si aggiudica l’oro nel tabellone fino ai 57 kg femminili. Si è laureata infatti campionessa olimpica la padrona di casa Sena Irie, che grazie ad una prova senza appello supera la filippina Nesthy Petecio, giustiziera di Irma Testa in semifinale, con il verdetto unanime di 5-0.

Per quel che riguarda gli uomini si sono concluse due semifinali. La prima ha visto trionfare nei pesi gallo (52-57 kg) l’americano Duke Ragan, bravo a disfarsi del ghanese Samuel Takyi. Lo statunitense si impone per 4-1 (30-27, 29-28, 29-28, 29-28, 28-29) ed in finale attende il vincitore della prossima semifinale che vedrà opposto il cubano Lazaro Alvarez al russo Albert Batyrgaziev.

Nei mediomassimi (81-91 kg) passa all’atto conclusivo il russo Muslim Gadzhimagomedov. L’atleta del Comitato Olimpico Russo supera per 4-1 (30-27, 30-27, 30-27, 29-28, 27-30) il neozelandese David Nyika. Il campione del mondo 2019 attende il vincente della seconda semifinale tra il cubano Julio la Cruz ed il brasiliano Abner Teixeira.

Nella mattinata italiana spazio ai nuovi incontri, tra cui quello per l’oro nei pesi welter maschili. Incroceranno i guantoni il britannico Pat McCormack ed il cubano Roniel Iglesias.

