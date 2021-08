Alla Kokugikan Arena un’altra giornata di grande boxe si è conclusa nel programma relativo alle Olimpiadi di Tokyo. Andiamo a vedere cosa è successo sul ring, categoria per categoria.

Finale maschile 52-57 kg

Il russo Albert Batyrgaziev si impone in questa categoria battendo in maniera molto più netta del 3-2 finale lo statunitense Duke Ragan, in un match dove è riuscito a colpire duro dando pochissimo respiro all’americano, che alla fine ha dovuto soccombere.

Semifinali femminili 57-60 kg

L’irlandese Kellie Anne Harrington, che la spunta di misura sulla thailandese Sudaporn Seesondee, e la brasiliana Beatriz Ferreira, capace di dominare la finlandese Mira Marjut Johanna Potktonen, si giocheranno l’oro nella finalissima, mentre l’asiatica e la nordeuropea si dovranno “accontentare” del bronzo.

Semifinali maschili 48-52 kg

Il britannico Galal Yafai supera, sui cartellini dei giudici, 3-2 il kazako Saken Bibossinov, volando nella finalissima del torneo di categoria, dove affronterà il filippino Carlo Paalam, capace di schiantare il giapponese padrone di casa Ryomei Tanaka.

Semifinali maschili 69-75 kg

Il brasiliano Hebert Sousa non fa sconti al russo Gleb Bakshi dominandolo (4-1). Nella contesa per l’oro fissata per il 7 agosto (h 07.45 italiane), il sudamericano se la vedrà con l’ucraino Oleksandr Khyzhniak che ha costretto il filippino Eumir Marcial a guardare “solo” alla medaglia di bronzo.

