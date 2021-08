La solitudine dei numeri due. La (bruttissima) abitudine di togliersi la medaglia dopo aver subito una sconfitta è pratica comune nel mondo del calcio. Decisamente più inusuale vedere scene di questo tipo nelle altre competizioni di altri sport, figuriamoci nella rassegna a cinque cerchi. Eppure a Tokyo 2020, incredibile ma vero, è successo. E a rendersi protagonista è stato Benjamin Whittaker, boxista classificatosi al secondo posto nella specialità degli 81 kg del pugilato.

Il 24enne britannico, deluso per il risultato, non appena gli è stata consegnata la medaglia, ha ripiegato il nastro attorno a essa tenendola per mano all’altezza della tasca della tuta dei pantaloni, proprio mentre stavano premiando il vincitore, il cubano Arlen Lopez.

“Mi sono svegliato questa mattina credendo fosse il mio momento” – ha dichiarato il pugile – e mi è sembrato un fallimento. Non ho vinto l’argento, ho perso un oro. Partecipi alle Olimpiadi per vincere, non voglio continuare a sentirmi così“.

Ma smaltita la frustrazione, almeno in parte, il pugile è fortunatamente ritornato sui suoi passi. Come riporta NBC Olympics infatti Whittaker ha successivamente dichiarato di essere molto dispiaciuto per il fatto: “Avrei dovuto indossare al collo questa bellissima medaglia d’argento e sorridere. Mi sento un vincitore alla fine della giornata“.

A prescindere da tutto, il pugile ha sempre precisato di aver fatto quel gesto esclusivamente per rabbia nei suoi confronti, riconoscendo dunque in qualche modo la vittoria a Lopez.

Compassionevole la reazione della BBC che, in un tweet, ha dimostrato largo appoggio all’atleta: “Non hai deluso nessuno Ben Whittaker! Un finalista olimpico e una medaglia d’argento olimpica ai tuoi primi Giochi. Non vediamo l’ora di vedere cosa farà questo talentuoso pugile prossimamente“.

💔

You’ve not let anyone down Ben Whittaker!

An Olympic finalist and an Olympic silver medallist at your first Games 🥈

We can’t wait to see what this talented boxer does next…

Follow➡ https://t.co/vOs69mkQDL #bbcolympics #Tokyo2020 pic.twitter.com/fCc2UsOHpz

— BBC Sport (@BBCSport) August 4, 2021