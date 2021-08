Nico Ali Walsh salirà sul ring sabato 14 agosto. Si tratta del nipote del leggendario Muhammad Ali, il pugile più grande di tutti i tempi. Questo ragazzo di 21 anni è il figlio di Rasheda, nata dalla relazione tra l’icona della nobile arte e la seconda moglie Belinda.

Nico Walsh ha tatuato sul suo braccio destro il volto del nonno. Tra poche ore farà il suo debutto da professionista tra i pesi massimi leggeri, affronterà Jordan Weeks (4-1, lottatore di MMA). L’incontro farà parte del sottoclou del confronto tra Andrew Maloney e Joshua Franco in programma all’Hard Rock Café di Tulsa (Oklahoma, USA).

Il nipote del compianto ex Campione del Mondo dei pesi massimi ha rilasciato alcune dichiarazioni della vigilia: “La mia famiglia è molto religiosa e io sono musulmano, proprio come lo era mio nonno. Sono cresciuto nelle regole che egli ha tramandato attraverso mia madre. Sono un ragazzo serio che si impegna quando c’è da ottenere un risultato, e credo che fare la boxe sia il mio destino e sono nato per farla. Il mio mito? Mio nonno. La scintilla fra me e la boxe è scoccata nel 2012, quando il mondo ha celebrato i 70 anni di mio nonno. In quei giorni tutti parlavano di lui, io decisi di fare il pugile. Prima di allora Ali era solo il mio amato nonno. Il debutto in una riunione così importante lo devo a mio zio manager, Mike Joyce, che ha buoni rapporti con Bob Arum. Sono orgoglioso di combattere con la Top Rank“.

Qualche dato in più su Nico Walsh: è nato a Chicago, ma ora vive a Las Vegas; suo papà Bob è uno chef; ha iniziato tra i pesi medi ed è allenato Sugar Hall; chiese l’approvazione a Muhammad Alì per combattere e quest’ultimo acconsentì con una stretta di mano (il nonno era devastato dal Parkinson nell’ultima parte della sua vita e comunicava soltanto in quel modo).

Foto: Lapresse