A Papendal, nei Paesi Bassi, domenica 22 agosto si terranno i Mondiali di BMX Racing: al sito federale il CT dell’Italia Tommaso Lupi ha presentato la spedizione azzurra, che sarà composta da sette atleti, cinque della categoria junior e due della categoria elite.

Sulla categoria junior: “In Olanda arriviamo con cinque atleti juniores che rappresentano un forte e coeso gruppo. Siamo in testa nel ranking internazionale per team, davanti a Colombia e Belgio. Cantiero è leader nel ranking individuale, Tugnolo al secondo posto. Ricordo inoltre che proprio Matteo è vicecampione europeo. Insomma siamo tra le squadre da battere e per noi l’appuntamento in Olanda rappresenta un passaggio fondamentale nel cammino che ci porterà a Parigi“.

Sulla categoria elite: “Giacomo e Mattia sono due atleti di esperienza, mossi da motivazioni diverse ma che sapranno dare il meglio in Olanda. Purtroppo il ranking internazionale ci ha concesso di iscrivere solo due piloti. I problemi legati ai calendari 2020 non ci hanno permesso di organizzare gare C1 e neanche il Campionato Italiano. In mancanza di punti siamo scivolati indietro. Quindi a Papendal saremo presenti solo con loro“.

Sulla location di gara: “Si tratta di uno degli impianti iconici del circuito. Bella ed elettrizzante. Essendo solo a due ore di auto da Zolder in occasione dei Continentali abbiamo organizzato una giornata di allenamento. I ragazzi la conoscono e non vedono l’ora di poter gareggiare“.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

ELITE

Fantoni Giacomo Team Bmx Verona

Furlan Mattia Carisma Team

JUNIOR

Cantiero Leonardo Team Bmx Verona

Gasparoli Tommaso Maikun Factory Team Asd

Radaelli Marco Team Bmx Garlate

Rizzardi Riccardo Team Bmx Verona

Tugnolo Matteo Gs Bmx Vigevano – La Sgommata

Foto: LaPresse