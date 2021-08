Biathlon, brutta tegola per Emilien Jacquelin. Frattura scomposta del radio per il francese

Estate da dimenticare per Emilien Jacquelin. Il biathleta francese subisce il secondo infortunio di questa preparazione in vista di Coppa del Mondo ed avvicinamento ai Giochi Olimpici invernali. Per il campione del mondo dell’inseguimento una brutta caduta in bicicletta durante un allenamento nel corso del raduno della squadra francese in corso a Sirdal in Norvegia.

Il transalpino domenica è stato trasportato subito in ospedale, come comunicato dalla Federazione Francese, dove gli è stata riscontrata la frattura scomposta del radio. Jacquelin ha subito messo il gesso e dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico presso il centro ospedaliero di Stavanger, prima di far rientro in Francia.

Per lui stop tra le tre e le quattro settimane: “Molto probabilmente gli sarà possibile riprendere l’attività in modo graduale grazie all’osteosintesi. L‘obiettivo è di non fargli perdere tanta preparazione, ma anche garantire lui un recupero completo”, dichiara il medico della squadra francese.

Foto: LaPresse