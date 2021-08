Beach volley, Olimpiadi Tokyo: Christian Sorum ed Anders Mol, trionfo a Cinque Cerchi! Battuti i campioni del mondo

Avevano vinto 16 tornei dei 36 disputati negli ultimi tre anni, sono campioni europei in carica da tre stagioni e adesso sono prima di tutto campioni olimpici. Christian Sorum ed Anders Mol hanno suggellato un triennio di dominio come mai era accaduto nella storia del beach volley vincendo 2-0 la finale di Tokyo contro i russi campioni del mondo Krasilnikov/Stoyanovskiy. Un dominio assoluto per la coppia scandinava che il punteggio finale non spiega fino in fondo. Partita da incorniciare soprattutto per Mol, che arrivava da un momento complicato ed ha giocato una seconda parte di torneo olimpico straordinaria.

In avvio Krasilnikov/Stoyanovskiy scattano avanti 4-0 illudendosi di poter mettere in difficoltà la coppia norvegese che si sveglia lentamente, si scrolla di dosso la tensione ed inizia a macinare a muro e in attacco. I norvegesi lentamente si avvicinano, pareggiano il conto a quota 8 approfittando anche di un piccolo infortunio alla caviglia a Krasilnikov.

Un ace con l’aiuto del nastro manda in orbita la coppia norvegese che, in un baleno si trova 15-11, grazie anche ad un paio di azioni in cui Mol non fa passare nulla a muro. La coppia norvegese non sbaglia più fino al 20-14, poi i russi annullano tre set ball con attacco e servizio ma, sul 20-17, ci pensa Mol a chiudere 21-17.

Nel secondo set la coppia norvegese ci prova per due volte ad andare in fuga, sul 6-4 e sul 10-8, ma i russi riescono a rimettersi per due volte in carreggiata (11-11). Sul 13-12 sale in cattedra ancora una volta Mol, che prima trova l’attacco vincente e poi piazza due muri micidiali su Krasilnikov per il 16-12 che scava il solco decisivo fra le due coppie. Nel finale Mol/Sorum tengono perfettamente il cambio palla e per la coppia russa non c’è niente da fare: 21-18 e trionfo mai così atteso.

Foto: FIVB