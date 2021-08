Beach volley, King e Queen of the beach 2021. Mauro Sacripanti e Francesca Michieletto sono i nuovi re e regina della sabbia

Francesca Michieletto e Mauro Sacripanti sono la Queen e King of the beach 2021: titolo conquistato a Civitanova Marchenell’Energia 4.0 giunto alla ventiduesima edizione. Bella ed avvincente la finale femminile. Francesca Michieletto ha scelto come partner Jessica Allegretti mentre l’altra pretendente al titolo Valentina Calì si è avvalsa della collaborazione di Erika Ditta.

Una bella finale con il primo set che è stato avvincente ed equilibrato per buona parte poi terminato 21-16 per Micheletto, mentre il secondo vuoi per il gran caldo ma vuoi per la strepitosa forma fisica di Francesca e Jessica è stato più “facile” con Allegretti che ha regalato il punto match e corona a una Francesca Michieletto che ha completato il percorso netto, avendo vinto tutte le partite del torneo lasciando solamente un set alle avversarie. Peccato per la regina uscente Michela Lantignotti che era a punteggio pieno per accedere alla difesa del titolo. Purtroppo nella gara del mattino la sua compagna Giulia Toti ha dovuto dare forfait e per la beacher romagnola non c’è stato nulla da fare.

Non è da meno il nuovo King of the beach Mauro Sacripanti che regala un solo set agli avversari solo nella finale. Lo schiacciatore laziale, in grande forma, fa suo il torneo grazie a due giorni impeccabili. Sacripanti in finale aveva scelto Marco Viscovich uno dei giovani più promettenti del beach volley italiano.

Nulla ha potuto Matteo Cecchini che pur aveva scelto come partner una vecchia volpe del beach volley come Alex Ranghieri, plurititolato atleta azzurro, olimpionico a Rio e King of the beach nel 2018. La finale bellissima e molto equilibrata è stata avvincente nel primo set e nel terzo mentre il secondo è stato più semplice per Sacripanti e il giovane Viscovich. Una finale maschile apertissima fino all’ultimo momento: il 15-13 conclusivo ne è la conferma. L’atleta romano, ventiduenne, entra nell’albo d’oro del King & Queen beach volley tour subentrando a Davide Benzi. La Iplex Arena sulla Spiaggia delle Corone è stata per due giorni il centro del beach volley italiano, una festa per Civitanova Marche anche rispettando il rigido protocollo anti contagio. Ennesima scommessa vinta per l’organizzatore Fulvio Taffoni e per il sindaco Fabrizio Ciarapica.

Eliminatorie: Calì/Toti-Lantignotti/Ditta 1-2 (15-17, 17-14, 7-11), Ranghieri/Carucci-Andreatta/Sacripanti 0-2 (14-17, 11-17), Annibalini/Allegretti-Gradini/Michieletto1-2 (11-17, 17-12, 10-12), Viscovich/Alfieri-Ingrosso-Cecchini 1-2 (21-19, 10-17, 9-11), Calì/Lantignotti-Toti/Ditta 2-0 (17-8, 17-8), Ranghieri/Andreatta-Carucci/Sacripanti 0-2 (20-22, 16-18), Annibalini/Gradini-Allegretti/Michieletto 0-2 (10-17, 6-17), Viscovich/Ingrosso-Alfieri/Cecchini 1-2 (17-15, 14-17, 8-11), Calì/Ditta-Lantignotti/Toti 2-0 (17-0, 17-0) Forfait Toti, Ranghieri/Sacripanti-Carucci/Andreatta 2-0 (17-11, 18-16), Annibalini/Michieletto-Allegretti/Gradini 2-1 (17-14, 8-17, 11-8), Viscovich/Cecchini-Ingrosso/Alfieri 2-0 (18-16, 17-15).

Finale Queen of the beach: Calì/Ditta-Michieletto/Allegretti 0-2 (16-21, 14-21)

Finale King of the beach: Sacripanti/Viscovich-Cecchini/Ranghieri 2-1 (20-22, 21-16, 15-13)