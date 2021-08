Dopo aver vinto lo scorso fine settimana in Calabria ci hanno preso gusto e si sono ripetuti anche a Cesenatico nella quinta tappa del Bper Banca AIBVC Italia Tour, che ha visto scendere in campo 32 coppie maschili e 24 femminili. Un bis d’autore di grande fattura per Colaberardino-De Luca e Pratesi-Eaco, che hanno dimostrato ancora una volta l’ottimo momento di forma.

LEADERSHIP Per Luca Colaberardino e Francesco De Luca oltre alla doppia vittoria arriva anche la conferma della leadership in classifica. O meglio il rafforzamento del primo posto della graduatoria generale grazie ai punti conquistati nella tappa romagnola. Così i due, dopo aver battuto in semifinale Bottai-Agostini, hanno sconfitto per 2-0 anche Marta-Margaritelli, vincitori già a Bellaria. Dopo un primo set a vantaggio della coppia laziale senza grandi difficoltà, nel secondo c’è stato il ritorno dei due beacher umbri che si sono portatati in vantaggio di qualche lunghezza, ma “Cola” e “Frank” hanno rimontato e dal 17-17 hanno spinto sull’acceleratore fino al 21-19 finale. Un successo che testimonia la valenza di questo tandem.

Terzo posto per Lupo-Vecchioni. MVP Francesco De Luca della One Beach. Le parole dei due vincitori: “Abbiamo vinto una tappa molto difficile con tante coppie forti, nella prima giornata abbiamo sofferto un po’, ma domenica abbiamo giocato molto bene e siamo molto contenti”. Poi Colaberardino ha una menzione per “Frank che si è meritato il premio di miglior giocatore. Voglio ringraziare Daniele Di Stefano, Ennio Varvaro, che mi permette di stare in forma a 42 anni e non per ultima mia moglie Ilaria, che mi dà la possibilità facendo grandi sacrifici di giocare stando a casa con nostro figlio”.

CONFERME Nella Beach Arena di Cesenatico sono arrivate le conferme anche per Alice Eaco e Alice Pratesi, che dopo aver vinto l’appuntamento calabrese di Gizzeria si sono ripetute, disputando un grandissimo torneo e arrivando al match finale in grande forma. Le atlete dopo un inizio di stagione tra alti e bassi hanno trovato una grande continuità di rendimento. In semifinale hanno battuto Foresti-Langellotti, mentre in finale, di rimonta per 2-1, hanno avuto la meglio sulla coppia leader della classifica come Nicol Bertozzi e Jennifer Luca, vincitrici delle prime tappe di Pesaro e Maccarese, trovandosi benissimo assieme pur non allenandosi.

Ma stavolta hanno dovuto cedere il passo di fronte alle “ragazzine terribili”, allenate da Daniela Gattelli alla BVA. E pensare che le due Alice sono andate sotto 1-0, perdendo la prima frazione ai vantaggi, dopo aver avuto ben sette occasioni per andare in vantaggio. Ma nel secondo hanno cambiato atteggiamento e marcia, pigiato sull’acceleratore, pareggiando prima e poi chiudendo a proprio favore anche il terzo parziale. Il commento delle vincitrici: “Siamo molto felici di esserci riconfermate dopo Gizzeria, era importante fare bene in finale per mettere un mattone al percorso, che stiamo costruendo nel tempo, avevamo voglia di dimostrare a noi stesse il valore del nostro gioco. Purtroppo è il nostro ultimo torneo perché Alice (Pratesi ndr) torna in America, ma è solo un arrivederci ed è stato bellissimo concludere così, ci ritroveremo più forti e con più consapevolezza. La dedica va alla BVA, a Mascagna, Gattelli, Daniele e al nostro gruppo di allenamento”.

Terzo posto per Moltrasio-Leonardi. MVP Alice Pratesi. Sono stati due giorni di grande adrenalina e divertimento in una delle località simbolo di questo tour, che dallo scorso anno è legato all’Associazione Italiana Beach Volley Club e all’ente di promozione ASI.

UNDER La vittoria nei tornei young è andata nel maschile a Glamocanin-Grunwald, già vincitori a Maccarese, mentre nel femminile terza affermazione su tre per Francesca Fontana e Matilde Chiella.

PARTNER Per l’ennesima stagione a scendere in campo con l’AIBVC e anche con l’Italia Tour è BPER Banca che crede fortemente nel beach volley, un bel connubio che si rinnova di stagione in stagione con grande entusiasmo, un istituto di credito che vuole fortemente veicolare il proprio brand attraverso le schiacciate sottorete. Just People cura la produzione del tour e la parte commerciale di gestione sponsor. Si gioca ovviamente con il pallone ufficiale Wilson, mentre V2 Sport è il partner tecnico, Nexus per la fisioterapia. Non mancherà anche Beach Match. Il grande ringraziamento va al promoter locale Beach Volley University e ai partner come Visit Cesenatico.