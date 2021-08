Quella contro l’Australia potrebbe essere davvero l’ultima partita su un campo di pallacanestro di Luis Scola. Il monumento argentino, che ha chiuso il suo match con 7 punti in 27 minuti, non è riuscito ad evitare la debacle contro i boomers, con il risultato schiacciante di 97-59, concludendo in maniera amara la sua quinta Olimpiade, seppur avvolto dagli scroscianti applausi dei presenti, tra compagni di squadra ed avversari.

Il lungo sudamericano, che ha disputato l’ultima stagione con la maglia di Varese, non ha ancora chiarito quale sarà il suo futuro. Ma al termine del match del 3 agosto, aveva lanciato già un piccolo segnale sul possibile ritiro: “Sono venuto qui solo per giocare. ovvio, ho 41 anni e molto probabilmente non giocherò più, non credo di avere l’energia per fare le cose che dovevo fare per giocare al livello che voglio giocare. È solo una questione di tempo. Ma molto probabilmente non giocherò più”.

Durante la notte è arrivata un’altra piccola conferma con un post sui suoi profili social: “Me ne vado felice, me ne vado orgoglioso, ma soprattutto me ne vado in pace“, contornata con una foto di spalle mentre cammina verso il buio. Parole che suonano come un addio sicuro alla Nazionale, ma vicino anche ad un definitivo ritiro. Sarebbe l’uscita di scena di un grande campione della pallacanestro degli ultimi vent’anni, capace di vincere il torneo a cinque cerchi del 2004 assieme a Manu Ginobili contro l’Italia.

Nella sua carriera, si ricordano anche le dieci stagioni in NBA con Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors e Brooklyn Nets con medie di 12 punti a gara ed un picco di oltre 18 nel suo quarto anno in Texas. In precedenza, dopo il debutto al Ferro Carril Oeste, era stato protagonista in Spagna con Gijon e soprattutto Saski Baskonia, ai tempi TAU Vitoria, di cui è stato il leader tecnico dal 2000 al 2007, affermandosi come uno dei giocatori più talentuosi di tutta Europa; dopo il decennio oltreoceano e le due stagioni in Cina tra gli Shanxi Brave Dragons e gli Shanghai Sharks, ha passato le ultime due annate in Italia con Milano e Varese.

Foto: LaPresse