Atletica, Zane Weir: “Oggi tutto perfetto, non ci credo ancora”

Ha conquistato la finale nel lancio del peso migliorando il suo personale nella qualificazione. Poi, in finale, non si è accontentato e con un lancio da 21,41 ha strappato un quinto, ottimo, posto finale in una gara vinta da Ryan Crouser, lo statunitense primatista del mondo e già d’oro cinque anni fa a Rio, con 23,30. L’azzurro Zane Weir non può non essere felice di ciò che ha ottenuto oggi a Tokyo.

“Sono molto felice, grazie a tutti per il tifo. Ringrazio la mia famiglia, il mio coach Paolo Dal Soglio, e la Federazione perché ha creduto in me, mi ha dato tanto supporto e un’opportunità unica. Oggi è stato perfetto: il piano era entrare tra i primi otto, ho fatto anche di meglio e mi servirà tempo per capire cosa ho fatto” le sue parole.

Dietro a Crouser, sul podio, il connazionale Joe Kovacs (argento con 22,65) e il neozelandese Tom Walsh, bronzo con 22,47, cioè lo stesso podio di Rio 2016. E al quarto posto si è classificato il brasiliano Darlan Romani, quinto a Rio. Insomma, cinque anni dopo la grande novità del getto del peso mondiale è lui, Zane Weir.

