Atletica, Zane Weir 5° alle Olimpiadi! Ryan Crouser trionfa nel peso, a 7 cm dal record del mondo

Il nostro Zane Weir è stato semplicemente sbalorditivo nella finale del getto del peso alle Olimpiadi di Tokyo 2021, dove ha concluso al quinto posto, ben al di sopra delle aspettative della vigilia. L’italo-sudafricano, che ha completato l’iter burocratico per indossare la casacca azzurra soltanto pochi mesi fa, ha giganteggiato nel corso di una gara di assoluto spessore ed è esploso tra quarto e quinto tentativo: 21.40 e 21.41 metri per andarsi a prendere un piazzamento di spessore.

Le medaglie erano lontane più di un metro (livello mostruoso a livello globale), ma il 25enne può ampiamente ritenersi soddisfatto di questo risultato. L’ultimo italiano a questi livelli in una finale olimpica fu Paolo Dal Soglio, allenatore proprio di Weir, quarto ad Atlanta 1996 a un solo centimetro dal podio.

Il nostro portacolori ha migliorato di 16 centimetri il personale che aveva siglato ieri nelle qualificazioni (21.25). Si tratta di una bella iniezione di fiducia per Zane Weir, che al momento è il miglior pesista alle nostre latitudini visto che Leonardo Fabbri si è purtroppo reso protagonista di una stagione sottotono, non riuscendo a qualificarsi per l’atto conclusivo a cinque cerchi. A conquistare la medaglia d’oro è stato il surreale statunitense Ryan Crouser.

Il Campione Olimpico di Rio 2016 si conferma sul trono più prestigioso dopo l’argento dei Mondiali 2019, gettando una bordata davvero surreale: 23.30 metri all’ultimo tentativo, ad appena sette centimetri dal già suo record del mondo siglato lo scorso 18 giugno. Il suo connazionale Joe Kovacs si è dovuto accontentare della medaglia d’argento (22.65 per il Campione del Mondo 2015 e 2019), bronzo al collo del neozelandese Tomas Walsh (22.47), quarto posto per il brasiliano Darlan Romani (21.88).

Zane Weir ha poi dichiarato ai microfoni della Rai: “Non parlo molto bene italiano, ma grazie a tutti per il tifo. Per me è stato un onore. Grazie a Paolo Dal Soglio, alla Federazione e a tutti quelli che mi hanno permesso di essere qui. Forza Italia“.

