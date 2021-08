Atletica, Paolo Dal Molin manca la finale dei 110 ostacoli alle Olimpiadi

Non arrivano buone notizie dall’atletica leggera italiana. Paolo Dal Molin, impegnato nelle semifinali dei 110 metri ostacoli delle Olimpiadi di Tokyo, non ha centrato l’obiettivo della Finale.

L’azzurro non ha trovato nel penultimo atto la giusta combinazione tra velocità e agilità e il suo crono di 13.40 è rimasto decisamente distante dal suo primato italiano di 13.27 che gli avrebbe consentito di essere nel roster degli atleti della Finale, considerando la classifica complessiva (ultimo tempo utile: 13.32 del britannico Andrew Pozzi).

12° nell’overall Dal Molin che dunque dovrà guardare da spettatore l’atto conclusivo nel quale ci attende una bella sfida per le medaglie e in cui l’americano Grant Holloway è il favorito per la vittoria della medaglia d’oro nella gara prevista domani, 5 agosto.

Holloway, in controllo, ha ottenuto il miglior tempo delle heat in 13.13 a precedere il connazionale Devon Allen (13.18) e la coppia giamaicana formata da Hansle Parchment e da Ronald Levy (13.23 per entrambi). Ricordiamo che il 23enne nativo di Chesapeake in stagione ha corso in 12.81 nel corso dei Trials americani, secondo tempo all-time dietro al record del mondo di Aries Merritt (12.80).

Foto: FIDAL/ Colombo