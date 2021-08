L’Italia ha chiuso la staffetta della 4×400 delle Olimpiadi di Tokyo in settima posizione. Un prova macchiata da un errore nel cambio tra il terzo e il quarto frazionista ma nonostante tutto è arrivato il record nazionale in 2’58”81. Edoardo Scotti ha recuperato diverse posizioni ma al momento di passare il testimone ad Alessandro Sibilio si è trovato in una posizione errata perdendo tempo prezioso.

Davide Re nel post gara ai microfoni di Rai2 ha espresso il dispiacere per il risultato finale: “Siamo un po’ amareggiati, potevamo fare di più. Ci credevamo tantissimo. Arrivare a un’olimpiade e non per gareggiare solo per partecipare ma pensare di giocarsi un medaglia è un qualcosa che regala emozioni uniche“.

Al netto del problema avuto oggi dagli azzurri, la staffetta della 4×400 italiana ha ottime possibilità di crescita. Di questo ne è certo lo stesso Re che è sicuro che in futuro questa squadra potrà regalare forti emozioni: “Abbiamo fatto il record italiano, possiamo migliorare ancora e ci riproveremo”.

Foto: LaPresse